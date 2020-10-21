МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехало из страны после выборов

Из Белоруссии после выборов уехало 13 тысяч человек, приводит РИА Новости данные департамент по гражданству и миграции.

Из них 10 тысяч уехало в Польшу, 3 тысячи – на Украину.

По данным ведомства, в основном это трудовая миграция и говорить о потере страной трудовых ресурсов не стоит.

Кстати, в России собираются выплачивать пенсии иностранным рабочим из государств Евразийского экономического союза, в который входит в том числе и Белоруссия, передает Ura.ru.