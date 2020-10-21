МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехало из страны после выборов
Из Белоруссии после выборов уехало 13 тысяч человек, приводит РИА Новости данные департамент по гражданству и миграции.
Из них 10 тысяч уехало в Польшу, 3 тысячи – на Украину.
По данным ведомства, в основном это трудовая миграция и говорить о потере страной трудовых ресурсов не стоит.
Кстати, в России собираются выплачивать пенсии иностранным рабочим из государств Евразийского экономического союза, в который входит в том числе и Белоруссия, передает Ura.ru.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.
Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
Белоруссия ранее объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в ее адрес.
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