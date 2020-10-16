Шушкевич о розыске Тихановской: Конституцию нарушила не она, а Лукашенко

Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя» объявила. Об этом сообщило МВД России. Ранее ведомство опровергло возбуждение уголовного в отношении Тихановской. Она была включена в базу розыска на сайте ведомства на основании межгосударственного информационного банка, который функционирует в рамках СНГ.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в адрес Тихановской.