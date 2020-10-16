Шушкевич о розыске Тихановской: Конституцию нарушила не она, а Лукашенко

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в адрес оппозиционного экс-кандидата в президенты страны.



Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя» объявила. Об этом сообщило МВД России. Ранее ведомство опровергло возбуждение уголовного в отношении Тихановской. Она была включена в базу розыска на сайте ведомства на основании межгосударственного информационного банка, который функционирует в рамках СНГ.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в адрес Тихановской.

Стали известны подробности уголовного дела Тихановской

«Это глупость - грозить Тихановской, что она пошла против конституции и закона. Против конституции и закона пошел Лукашенко. Он сфальсифицировал выборы. Он нелегитимный президент. Она была кандидатом в президенты. Ее мужа посадили, поступили самым бессовестным образом. Люди проголосовали за нее в знак протеста. И сейчас эти фальсификаторы обвиняют ее черт знает в чем. Я восторгаюсь этой женщиной. Она политически гораздо умнее нашего нелегитимного президента. Он же управляет государством как коровником. Коммунистический казарменный подход. Очень жаль, что Путин устами Пескова поддерживает такой подход», - сказал Шушкевич.

Ранее Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил правомочность Тихановской говорить от имени белорусского народа.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БелоруссияСветлана ТихановскаяСтанислав Шушкевич
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