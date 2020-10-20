В Белоруссии иностранцам разрешили транзит без справки о COVID-19
Власти Белоруссии разрешили иностранным гражданам осуществлять транзит в течение 24 часов по территории страны без необходимости предъявления справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничный комитет республики.
Разрешение вступит в силу с 22 октября.
Отмечается, что транзитным иностранцам не потребуется и 10-дневная самоизоляция. Для этого иностранцу потребуется предъявить документы, подтверждающие прибытие в страну с целью транзита.
В комитете отметили, что на въезде в страну иностранец должен будет заполнить "анкету прибывшего", которую при выезде нужно будет отдать пограничникам. В случае превышения времени нахождения в стране при транзите на границе иностранцу нужно будет предъявить результат теста на COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru