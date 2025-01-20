МВД: 40% преступлений совершили посредством IT-технологий в 2024 году

В России в прошлом году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что таких деяний было зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов – на 7,8%. Всего же, по ее словам, в 2024 году число зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 1,8%.