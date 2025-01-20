МВД: 40% преступлений совершили посредством IT-технологий в 2024 году
В России в прошлом году из всего числа преступлений 40% были совершены с использованием IT-технологий, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что таких деяний было зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов – на 7,8%. Всего же, по ее словам, в 2024 году число зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 1,8%.
Волк подчеркнула, что число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7%.
Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам минувшего года помог клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей. В пересчете на каждого клиента банка было сохранено 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru