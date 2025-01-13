Сбербанк в 2024 году спас от мошенников 300 млрд рублей
Сбербанк по итогам минувшего года помог клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правления организации Станислав Кузнецов.
«По итогам года мы помогли сохранить более 300 миллиардов рублей», — отметил топ-менеджер в интервью РИА Новости.
По словам Кузнецова, в пересчете на каждого клиента банка было сохранено 2,8 тысячи рублей. Зампред правления подчеркнул, что сотрудники офисов Сбербанка «открывают людям глаза», выводят их из-под воздействия аферистов.
«Так мы "расколдовали" и спасли от необдуманных поступков почти 4 тысячи россиян», — поделился Кузнецов.
Ранее в Сбербанке рассказали о выявлении десяти кредитных финансовых пирамид, от которых пострадали свыше двух тысяч россиян, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru