МВД: Мошенники под видом учителей просят у родителей коды от «Госуслуг»

Граждан призвали перезванивать в таком случае учителям самостоятельно, а также никогда не сообщать код от портала посторонним лицам.

Также специалисты предупреждают, что преступники зачастую представляются представителями оператора сотовой связи, предлагают продлить старый договор, после чего на номер абонента приходит смс с кодом. Благодаря ему аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Для другой схемы мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок, передает «Радиоточка НСН».

