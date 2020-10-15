Музыкант нашел альтернативу дистанционному обучению

В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение. С первого по пятый классы продолжат учиться очно. Кроме того, вместо пожилых преподавателей вести уроки будут студенты и выпускники педагогических вузов под контролем старших учителей.

Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на онлайн-обучение.