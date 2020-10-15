Музыкант нашел альтернативу дистанционному обучению
Лидер группы «Анимация» в эфире НСН выступил за дополнительный учебный год вместо «дистанционки».
В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение. С первого по пятый классы продолжат учиться очно. Кроме того, вместо пожилых преподавателей вести уроки будут студенты и выпускники педагогических вузов под контролем старших учителей.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на онлайн-обучение.
«Мне, как отцу, тревожно. Наша система образования на сегодняшний день и так имеет огромное количество огрехов и пробелов. Не буду менять свое мнение полугодичной давности. Считаю, что на дистанционное обучение на молодых неокрепших умах не работает. Родителям очень часто просто некогда разбирать со своими детьми все нюансы учебного процесса, что приведет к самым плачевным последствиям в будущем. На мой взгляд, господа чиновники, необходимо ввести дополнительный учебный год для всех учеников школ. И не мучить ни детей, ни родителей. Такое мое мнение», – отметил он.
Кроме того, Кулясов в беседе с НСН назвал резкий рост числа заболевших коронавирусом ожидаемым событием.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Хуснуллин считает маловероятной остановку строек из-за второй волны COVID
- Цены на нефть начали расти на торгах в среду
- В Москве умерли еще 57 пациентов с COVID-19
- Больше половины подмосковных школ уйдут на каникулы из-за COVID-19
- В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru