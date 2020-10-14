Кулясов предложил ввести дополнительный учебный год

Константин Кулясов: «Мне, как отцу, тревожно. Наша система образования на сегодняшний день и так имеет огромное количество огрехов и пробелов. Не буду менять свое мнение полугодичной давности. Считаю, что на дистанционное обучение на молодых неокрепших умах не работает. Родителям очень часто просто некогда разбирать со своими детьми все нюансы учебного процесса, что приведет к самым плачевным последствиям в будущем. На мой взгляд, господа чиновники, необходимо ввести дополнительный учебный год для всех учеников школ. И не мучить ни детей, ни родителей. Такое мое мнение», – предложил в эфире НСН Константин Кулясов.

