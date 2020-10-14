Кулясов предложил ввести дополнительный учебный год
Лидер группы «Анимация» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Московских школьников частично переводят на удаленку
В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение. С первого по пятый классы продолжат учиться очно. Кроме того, вместо пожилых преподавателей вести уроки будут студенты и выпускники педагогических вузов под контролем старших учителей.
Константин Кулясов: «Мне, как отцу, тревожно. Наша система образования на сегодняшний день и так имеет огромное количество огрехов и пробелов. Не буду менять свое мнение полугодичной давности. Считаю, что на дистанционное обучение на молодых неокрепших умах не работает. Родителям очень часто просто некогда разбирать со своими детьми все нюансы учебного процесса, что приведет к самым плачевным последствиям в будущем. На мой взгляд, господа чиновники, необходимо ввести дополнительный учебный год для всех учеников школ. И не мучить ни детей, ни родителей. Такое мое мнение», – предложил в эфире НСН Константин Кулясов.
В России побит рекорд по суточному числу заболевших COVID-19
В России побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом сначала пандемии. За последние сутки в стране выявили 14 231 случай заражения.
Константин Кулясов: «Все идет по плану, пел когда-то Егор Летов. Если отлистать новости назад, на весну этого года, то нам всем это было уже давно озвучено в полном объеме: самоизоляция, лето, голосование, вторая волна. В СССР была плановая экономика, а в современной России плановый коронавирус, и, в общем-то, ничего нового», – отметил музыкант в интервью НСН.
Россиянин на карантине не дозвонился до врачей с 771-й попытки
Житель Перми пытался 771 раз дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус. По его словам, за семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно. На следующий день он все же дозвонился до поликлиники, но итоги теста ему так и не сообщили.
Константин Кулясов: «Я отметил эту новость, только чтобы вы знали, как прекрасно и четко у нас в стране работает система после полугодичной интенсивной подготовки и вливания огромных средств», – сказал он НСН.
ЕС согласовал санкции против России в связи с инцидентом Навального
Европейский союз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России в связи с делом Алексея Навального. Российский МИД пообещал зеркально ответить на эти действия.
Константин Кулясов: «Этого и следовало ожидать. Эта история очень и очень мутная. Я, конечно же, желаю Алексею здоровья, но после его интервью у одного известного блогера, лично у меня вопросов стало еще больше, чем было. Не болейте, друзья. Пусть у вас все будет хорошо», – пожелал он слушателям НСН.
Встречи западных лидеров с Тихановской Лавров назвал вмешательством в дела Белоруссии
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал встречи западных лидеров с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской вмешательством во внутренние дела республики.
Константин Кулясов: «Замечательные слова, но тогда и со стороны России не должно быть никакого вмешательства, иначе выглядит это как некие двойные стандарты. Хотя о чем это я, когда-то было по-другому? Не помню», – подытожил в беседе с НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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