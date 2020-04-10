Онлайн-учеба, йога, омлет и песни про врачей
Звезды русского рока в самоизоляции.
Подходит к концу вторая неделя из тех, что граждане России проводят в режиме всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, охватившей без преувеличения весь мир. Для многих такое вынужденное домашнее затворничество оказалось довольно утомительным и раздражительным, а некоторые и вовсе устали от пребывания в четырех стенах до такой степени, что рвутся на улицу, презрев даже многотысячные штрафы, введенные за нарушение режима повышенной готовности.
Кто точно не может пожаловаться на безделье, так это те, у кого есть дети. Особенно школьники, которые на время эпидемии переведены на домашнее обучение. Это стало испытанием не только для учителей, но и для родителей. Помочь преподавателям своих детей в этой ситуации взялась Диана Арбенина, о чем и рассказала в эфире НСН.
«Я мама двоих детей, которые находятся на дистанционном обучении. И это ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит в школе. Я пытаюсь помочь нашей классной руководительнице вести уроки онлайн, и вижу, как ей тяжело. Огромное учителям спасибо за то, что они не бросают наших детей в это сложное время. И мы будем продолжать помогать им».
Немного родительской фантазии – и дети с удовольствием едят омлет, от которого до этого воротили нос. Тайным способом, как это сделать, поделился солист группы «Би-2» Шура.
«Я решил детям рассказать такую историю, что когда-то их папа готовил королевский омлет. Что когда-то я работал в Австралии в ресторане и в один день заходит королева Англии и она попробовала мой омлет и сказала: "Шура поехали со мной в Англию и будь моим личным поваром". После этой истории дети начали употреблять мой омлет чуть ли не каждый день. А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль».
Йогой занялся на досуге, которого оказалось неожиданно много, солист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.
Кроме этого, режим самоизоляции ему помогает коротать создание «музыкальных рисунков», из которых вместе с коллегой Владимиром Ткаченко они собираются издать книгу поэзии. В своем интервью Максим Кучеренко, который и сам когда-то был медиком, выразил благодарность врачам, которые сейчас находятся на острие борьбы с эпидемией.
Героям-врачам будет посвящена новая песня, которую в режиме самоизоляции записывает группа «7Б». Об этом НСН сообщил ее лидер Иван Демьян.
«Пока мы слушаем новости, "сводки с фронта", как говорится, и со всей командой ищем лучшие выходы самозанятости дома. Мы решили не терять зря времени и записали песню, которая посвящается героям-врачам. Песня будет называться "МедБоги". Записываем мы ее дистанционно, уже на стадии завершения и скоро официально ее всем представим».
А вы говорите – заняться нечем…
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