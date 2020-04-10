Онлайн-учеба, йога, омлет и песни про врачей

Подходит к концу вторая неделя из тех, что граждане России проводят в режиме всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, охватившей без преувеличения весь мир. Для многих такое вынужденное домашнее затворничество оказалось довольно утомительным и раздражительным, а некоторые и вовсе устали от пребывания в четырех стенах до такой степени, что рвутся на улицу, презрев даже многотысячные штрафы, введенные за нарушение режима повышенной готовности.

Кто точно не может пожаловаться на безделье, так это те, у кого есть дети. Особенно школьники, которые на время эпидемии переведены на домашнее обучение. Это стало испытанием не только для учителей, но и для родителей. Помочь преподавателям своих детей в этой ситуации взялась Диана Арбенина, о чем и рассказала в эфире НСН.