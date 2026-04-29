Дрон атаковал автобус под Белгородом, погибли три человека

В Белгородской области в результате удара беспилотника по пассажирскому автобусу погибли три женщины, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, атака произошла в селе Вознесеновка. После взрыва пострадавших доставили в медицинские учреждения, при этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT.