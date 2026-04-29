Дрон атаковал автобус под Белгородом, погибли три человека

В Белгородской области в результате удара беспилотника по пассажирскому автобусу погибли три женщины, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, атака произошла в селе Вознесеновка. После взрыва пострадавших доставили в медицинские учреждения, при этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT.

Гладков уточнил, что у одного из пострадавших мужчины диагностированы проникающие ранения головы, травма головного мозга, а также осколочные ранения живота и руки с открытым переломом.

У женщины зафиксированы множественные осколочные ранения головы, рук и ног, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
