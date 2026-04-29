Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду

Президент США Дональд Трамп отказался принимать предложения Ирана по урегулированию конфликта и заявил о намерении продолжать блокаду иранских портов до выполнения требований Вашингтона. Об этом сообщает Axios.

По словам американского лидера, экономическое давление на Тегеран остается более эффективным инструментом, чем военные удары. Он отметил, что ситуация для Ирана будет только ухудшаться, и подчеркнул, что страна не должна обладать ядерным оружием.