Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду
Президент США Дональд Трамп отказался принимать предложения Ирана по урегулированию конфликта и заявил о намерении продолжать блокаду иранских портов до выполнения требований Вашингтона. Об этом сообщает Axios.
По словам американского лидера, экономическое давление на Тегеран остается более эффективным инструментом, чем военные удары. Он отметил, что ситуация для Ирана будет только ухудшаться, и подчеркнул, что страна не должна обладать ядерным оружием.
Трамп добавил, что США не намерены ослаблять ограничения и будут сохранять блокаду до тех пор, пока иранская сторона не согласится на американские условия, включая отказ от ядерной программы.
Ранее Иран предложил снять блокаду Ормузского пролива и связанных с ним портов, прекратить боевые действия, а обсуждение ядерной темы перенести на более поздний этап, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года
- Очистили десятую часть: Как волонтеры борются с нефтяным пятном у Туапсе
- Дрон атаковал автобус под Белгородом, погибли три человека
- Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду
- Убить индустрию: Зачем компьютерным играм прокатные удостоверения
- Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста
- В Госдуме призвали обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА
- МЧС: В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
- Утром - горы, вечером - рулетка: Как вырастет турпоток на Алтай после открытия казино
- В Госдуме объяснили переход россиян на наличные расчеты