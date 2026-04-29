Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду

Президент США Дональд Трамп отказался принимать предложения Ирана по урегулированию конфликта и заявил о намерении продолжать блокаду иранских портов до выполнения требований Вашингтона. Об этом сообщает Axios.

По словам американского лидера, экономическое давление на Тегеран остается более эффективным инструментом, чем военные удары. Он отметил, что ситуация для Ирана будет только ухудшаться, и подчеркнул, что страна не должна обладать ядерным оружием.

Огонь по своим: Трамп бьет по союзникам, ослабляя Иран

Трамп добавил, что США не намерены ослаблять ограничения и будут сохранять блокаду до тех пор, пока иранская сторона не согласится на американские условия, включая отказ от ядерной программы.

Ранее Иран предложил снять блокаду Ормузского пролива и связанных с ним портов, прекратить боевые действия, а обсуждение ядерной темы перенести на более поздний этап, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры