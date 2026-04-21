Сегодня управленцы среднего и высшего звена крайне редко увольняются «в никуда», скорее это характерно для низкооплачиваемых профессий. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Россияне стали чаще увольняться «в никуда», причем это все чаще касается не только среди специалистов среднего звена, но и среди управленцев. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов департамента организационного развития Роскачества. Захаров отметил, что такая статистика не соответствует реальному положению дел.