«Чушь!»: В России опровергли увольнение управленцев «в никуда»

Чаще всего «в никуда» увольняются низкоквалифицированные кадры, например, курьеры, сказал НСН Алексей Захаров.

Сегодня управленцы среднего и высшего звена крайне редко увольняются «в никуда», скорее это характерно для низкооплачиваемых профессий. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Россияне стали чаще увольняться «в никуда», причем это все чаще касается не только среди специалистов среднего звена, но и среди управленцев. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов департамента организационного развития Роскачества. Захаров отметил, что такая статистика не соответствует реальному положению дел.

«Считаю такие заявления абсолютной чушью. Сейчас “в никуда” спокойно уходят самые низкооплачиваемые специалисты, например, курьеры, потому что они уверены, что найдут новую работу через полчаса. Люди, которые имеют нулевую квалификацию, устраиваются на аналогичную работу. Что касается менеджеров среднего и высшего звена, только идиоты уходят “в никуда”. Чем выше уровень, тем реже сотрудник уходит “в никуда”, причем это касается любой сферы», — подчеркнул Захаров.

Ранее психолог, бизнес-ментор Наталия Романова заявила, что если человек столкнулся с увольнением, важно воспринять это, как личный вызов и возможность взросления, которые нужно пережить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
ТЕГИ:РаботаУвольнение

Горячие новости

Все новости

партнеры