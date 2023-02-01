«Мужик или подлец?» Тюремный опыт Кокорина связали с «синей дыней»

Футболист Александр Кокорин, скорее всего, был в тюрьме так называемым «мужиком» и не мог извлечь из этого положительного опыта, заявил в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский.

Ранее Кокорин заявил, что тюрьма стала для него огромным опытом и «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы такую школу получить». Он назвал один-два месяца в СИЗО «лайфхаком» для ребят, которые «поплыли».