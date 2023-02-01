«Мужик или подлец?» Тюремный опыт Кокорина связали с «синей дыней»
Большинство осужденных не преступники, а «мужики», в тюрьме также можно стать доносчиком, а «отрицаловки» почти не осталось, сказал в эфире НСН Михаил Орский.
Футболист Александр Кокорин, скорее всего, был в тюрьме так называемым «мужиком» и не мог извлечь из этого положительного опыта, заявил в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский.
Ранее Кокорин заявил, что тюрьма стала для него огромным опытом и «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы такую школу получить». Он назвал один-два месяца в СИЗО «лайфхаком» для ребят, которые «поплыли».
«Ну, пустое, конечно. Я около десяти лет провел в местах лишения свободы и ответственно заявляю: конечно, это отрицательный опыт в целом, это опыт, губящий людские души и судьбы. В то же время это во многом зависит от того, какой образ жизни выберет потенциальный осужденный. Наиболее многочисленная прослойка, к которой, надеюсь, относился и Кокорин, это "мужики". Это не преступники, а те, кто попали либо по "синей дыне", либо как кухонные боксеры, либо "аварийщики", либо, если речь идет о жителях сельской местности, какую-нибудь курицу у соседа украли. Они никоим образом не связывают себя с преступным миром, но в то же время совесть не позволяет им стучать на товарищей и писать доносы. Если ты живешь "мужиком", то какой опят приобретешь? Возможно, приобретешь какую-то специальность, будет время читать книги», - сказал Орский.
По его словам, в тюрьме также можно стать подлецом или наоборот, «страдать за идею».
«Вторая категория, это активисты. Если есть стремление поднатореть в подлости, умении писать доносы, стучать, пожалуйста. Это идеальное место, чтобы вырастить законченного подлеца, который пробивает в тюрьме путь к сладкому существованию и УДО на крови своих товарищей. Третья категория самая достойная, это «отрицаловка». Говорят, что сейчас ее практически не осталось, и таких людей в лагерях просто ломают, отправляя в "Черный дельфин", "Белый лебедь" или "Вологодский пятак". Это люди, которые выбрали преступления, как образ жизни, и противостоят администрации. Тут ты какой опыт получишь? Научишься страдать за идею», - разъяснил писатель.
Орский предположил, что это высказывание Кокорина связано с его неудавшейся личной жизнью и карьерой.
«Александр Кокорин сделал хорошую мину при плохой игре. Может, он досадует, что потерял там время своей жизни. Футболистом он не стал, семьянином тоже, доигрывает сейчас на Кипре. Спросили, он ответил, не следует этому придавать серьезное значение», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, филолог, исследователь уголовно-арестантской субкультуры Фима Жиганец (Александр Сидоров) сказал НСН в этой связи, что Кокорин «несет чушь».
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