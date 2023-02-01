«Чушь несет»: Кокорина пристыдили за предложение отсидеть каждому мужчине

Собеседник НСН убежден, что в основном тюрьма не исправляет, но время, проведенное в СИЗО, может заставить человека обдумывать поступки.

«У меня были такие ребята, которых обвиняли в преступлениях, они сидели в СИЗО. Они сказали, что это была суровая школа, хотя там не было ничего жуткого, просто сама обстановка, атмосфера дает понимание, что туда тебе не надо. И уже в реальной жизни стараешься обходить конфликтные ситуации, стараешься не вляпаться, чтобы не попасть туда по серьезному, потому что месяц в СИЗО, это не три года в колонии. Хотя в колонии 3 года – это пионерский срок, но лучше вообще избегать этого», - резюмировал Сидоров.

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в Москве напали с кулаками сначала на водителя телеведущей, а затем устроили драку в кафе в сентябре 2018 года. В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам заключения. Его брат, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. Однако уже в сентябре того же года они вышли на свободу по УДО.

Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что уроки самбо необходимо ввести в каждую московскую школу, чтобы дети могли защитить себя от опасных приезжих подростков, которые носят с собой оружие и могут напасть на них в метро или автобусе.

