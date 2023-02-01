«Чушь несет»: Кокорина пристыдили за предложение отсидеть каждому мужчине
Исправительная система заключенных нигде в мире не является таковой, тюрьма не исправляет, сказал НСН исследователь блатного жаргона Фима Жиганец.
Филолог, исследователь уголовно-арестантской субкультуры России и СССР Александр Сидоров (Фима Жиганец) заявил НСН, что тюрьма исправляет человека в лучшую сторону в редких случаях.
Футболист Александр Кокорин, форвард кипрского «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен пройти через тюрьму, а «отсидка» в СИЗО сроком на 1-2 месяца поможет привести в чувства молодых людей, которые «поплыли». Сидоров считает, что любитель пинать мяч несет чушь.
«Во многих сибирских селах девушки даже не рассматривают возможность выходить замуж за мужчину, который не отсидел срок. Такая традиция, подобное мнение существуют и в других отдаленных уголках нашей страны. Но я не думал, что взрослый парень может нести такую чушь. Это нелепость. Это ведь потерять часть жизни, да и не уверен я, что там можно приобрести бесценный опыт. Хотя я знаю многих людей, которых воспитала колония и их мировоззрение изменилось в лучшую сторону», - сказал Сидоров.
Собеседник НСН убежден, что в основном тюрьма не исправляет, но время, проведенное в СИЗО, может заставить человека обдумывать поступки.
«У меня были такие ребята, которых обвиняли в преступлениях, они сидели в СИЗО. Они сказали, что это была суровая школа, хотя там не было ничего жуткого, просто сама обстановка, атмосфера дает понимание, что туда тебе не надо. И уже в реальной жизни стараешься обходить конфликтные ситуации, стараешься не вляпаться, чтобы не попасть туда по серьезному, потому что месяц в СИЗО, это не три года в колонии. Хотя в колонии 3 года – это пионерский срок, но лучше вообще избегать этого», - резюмировал Сидоров.
Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в Москве напали с кулаками сначала на водителя телеведущей, а затем устроили драку в кафе в сентябре 2018 года. В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам заключения. Его брат, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. Однако уже в сентябре того же года они вышли на свободу по УДО.
Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что уроки самбо необходимо ввести в каждую московскую школу, чтобы дети могли защитить себя от опасных приезжих подростков, которые носят с собой оружие и могут напасть на них в метро или автобусе.
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