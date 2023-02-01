Футболист Кокорин обосновал удар стулом чиновника Пака
Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Ариса» Александр Кокорин разъяснил спустя четыре с лишним года, почему ударил стулом руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, за что попал в колонию. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортсмен утверждает, что сам чиновник спровоцировал его на агрессию.
Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в Москве напали с кулаками сначала на водителя телеведущей, а затем устроили драку в кафе в сентябре 2018 года.
В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам заключения. Его брат, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. Однако уже в сентябре того же года они вышли на свободу по УДО.
По словам Кокорина, в кафе он услышал агрессивную речь и в разжраженном состоянии подошел к Паку, поинтересовавшись, к кому тот обращается. На что чиновник ответил, что к ним. «Вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит», — рассказал футболист в интервью ютуб-каналу «Суперлига».
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