Футболист Кокорин обосновал удар стулом чиновника Пака

Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Ариса» Александр Кокорин разъяснил спустя четыре с лишним года, почему ударил стулом руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, за что попал в колонию. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортсмен утверждает, что сам чиновник спровоцировал его на агрессию.

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в Москве напали с кулаками сначала на водителя телеведущей, а затем устроили драку в кафе в сентябре 2018 года.