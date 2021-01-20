«Не в обиду бывшему»: Экс-жена Прилучного съязвила насчёт его достоинства

Экс-супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце унизила своего бывшего избранника, намекнув на размер полового члена. На своем YouTube-канале в рамках очередного выпуска МамBook она обсуждала с врачами тему секса после родов и пошутила насчет своего бывшего супруга. Об этом пишет Starhit.

«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему», - приводит ее слова издание.

Как отмечается в статье, Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе на протяжении 9 лет. За это время у них появилось двое детей.

Также издание сообщает, что сам актер вообще не говорит о бывшей жене в интервью и сейчас встречается Мирославой Карпович, совместно с которой готовит спектакль «Косметика врага».

