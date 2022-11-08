«Корни проблемы в детстве». Психолог раскрыла причины разлада Александра Реввы с мамой

Неожиданной новостью для всех поклонников шоумена Александра Реввы стало откровение его матери. По словам родительницы юмориста Любови Рачеевой, сын не навещал ее больше года и оградил от общения с внуками. Мама Александра Реввы рассказала журналистам, что больше года ждет встречи или хотя бы звонка от сына.

Напряженные отношения Александра Реввы с его матерью уходят глубоко своими корнями в детство, заявила НСН звездный психолог Инна Тлиашинова.

«Вот негодяй, неблагодарный, подумаете вы! Не спешите с выводами. Как такой состоявшийся и обеспеченный юморист и певец может быть таким неблагодарным сыном?! Как обычно, идём в детство. У Александра есть сестра двойняшка, мама с папой развелись, воспитывали дедушка и бабушка. Заложилась программа - «Я не достаточно хороший, так как родители меня оставили у дедушки с бабушкой!» и отсутствие общения с ними - это месть матери за развод с отцом, плюс обида на маму за то, что она он ей в детстве был не нужен. Ну а жена замещает двойняшку сестру, которая всегда с ним вместе» - отметила она.

Александр и его сестра-двойняшка Наталья были совсем маленькими, когда их отец ушел из семьи к другой женщине. Ревва рос с мамой, которой было на тот момент чуть больше 20 лет. Ей пришлось нелегко, с воспитанием помогала бабушка.

