Путин предложил развернуть программу модернизации ЖКХ

Комплексную программу модернизации ЖКХ предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Во время выступления на ПМЭФ он заявил, что жилищно-коммунальная сфера недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.

Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики

Путин также анонсировал проведение президиума Госсовета по теме модернизации ЖКХ на следующей неделе.

Ранее российский глава в ходе выступления предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХВладимир Путин
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