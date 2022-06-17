Путин предложил развернуть программу модернизации ЖКХ
17 июня 202216:56
Комплексную программу модернизации ЖКХ предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Во время выступления на ПМЭФ он заявил, что жилищно-коммунальная сфера недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
Путин также анонсировал проведение президиума Госсовета по теме модернизации ЖКХ на следующей неделе.
Ранее российский глава в ходе выступления предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.
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17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru