Юрист объяснил, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

По его словам, имеющим право на льготы следует предоставить подтверждающие документы, а в случае неверного расчёта по счётчикам - вызвать замерщика, который составит акт, фиксирующий нарушения, позволяющий требовать денежного перерасчёта от поставщика.

Он отметил, что главное — понять причину завышения суммы в квитанции, при этом в управляющей компании обязаны её объяснить.

«В случае если человек не получил ответа от УК или же он его не удовлетворил, то у жильца есть право обратиться в органы жилищного надзора. Они имеют право проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг», — добавил Крохин.

Ранее в России вступили в действие новые тарифы ЖКХ. С 1 июля в среднем по стране они повысились на 2,9–6,5%, сообщает телеканал «360».