Юрист объяснил, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, имеющим право на льготы следует предоставить подтверждающие документы, а в случае неверного расчёта по счётчикам - вызвать замерщика, который составит акт, фиксирующий нарушения, позволяющий требовать денежного перерасчёта от поставщика.
Он отметил, что главное — понять причину завышения суммы в квитанции, при этом в управляющей компании обязаны её объяснить.
«В случае если человек не получил ответа от УК или же он его не удовлетворил, то у жильца есть право обратиться в органы жилищного надзора. Они имеют право проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг», — добавил Крохин.
Ранее в России вступили в действие новые тарифы ЖКХ. С 1 июля в среднем по стране они повысились на 2,9–6,5%, сообщает телеканал «360».
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