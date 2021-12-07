В России выявили 31 096 случаев COVID-19 за сутки

Накануне в РФ было выявлено 32 136 заболевших COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа из больниц были выписаны 34 615 человек, при этом медики подтвердили 1 182 смерти, пишет RT.

С начала пандемии в России зарегистрировали 9 864 845 случаев COVID-19, 8 565 091 выздоровевшего, 283 644 летальных исхода.

