В России выявили 31 096 случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки подтвердили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в РФ было выявлено 32 136 заболевших COVID-19, напоминает «Свободная пресса».
По данным оперштаба, за минувшие 24 часа из больниц были выписаны 34 615 человек, при этом медики подтвердили 1 182 смерти, пишет RT.
С начала пандемии в России зарегистрировали 9 864 845 случаев COVID-19, 8 565 091 выздоровевшего, 283 644 летальных исхода.
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Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
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