Мурашко заявил о повышении спроса на ряд препаратов в России

«По некоторым препаратам — в десять раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них — очень короткий, до двух лет», — заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, «люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

По словам Мурашко, для российских льготников создан запас препаратов на срок более пяти с половиной месяцев, сообщает RT.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в больницах России пока нет дефицита ампул и перчаток, однако в медучреждениях не хватает бумаги.

«Пока массового дефицита расходников нет, потому что все контракты заключены какое-то время назад, и все поставки пока приходят. Но не исключено, что в ближайшее время начнется дефицит. При этом по лекарствам было заявлено, что в ближайшее время не должно быть их нехватки. Большинство фармацевтических компаний обещало сохранить поставки по жизненно важным лекарствам. Они сохраняются. Поэтому больших проблем не ожидается», - рассказал он.

