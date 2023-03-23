Мурашко заявил локализации очагов сибирской язвы в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России локализованы, сообщает ТАСС.

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«Всё локализовано», - ответил глава Минздрава на соответствующий вопрос журналиста

Ранее губернатор Чувашии Олег Николаев заявил, что в регионе были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве.

В минздраве Московской области сообщили, что у двух пациентов, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву, наличие заболевания не подтвердилось, напоминает НСН.

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
ТЕГИ:Сибирская ЯзваРоссияМинздрав

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