Вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия

Сибирская язва может применяться в качестве биологического оружия, если массово выбрасывать споры заболевания, об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Чрезвычайно низка вероятность умышленного распространения спор, хотя возможна», - приводит его слова NEWS.ru.

По его словам, в таком случае злоумышленник должен работать в лаборатории, где изучают возбудителя.