Вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия
Сибирская язва может применяться в качестве биологического оружия, если массово выбрасывать споры заболевания, об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Чрезвычайно низка вероятность умышленного распространения спор, хотя возможна», - приводит его слова NEWS.ru.
По его словам, в таком случае злоумышленник должен работать в лаборатории, где изучают возбудителя.
Предварительные исследования у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву, не подтвердили наличие заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. Отмечается, что специалисты провели полный комплекс исследований и необходимые анализы.
Днем ранее губернатор Чувашии Олег Николаев рассказал о симптомах заражения сибирской язвой у третьего человека в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru