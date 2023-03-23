Вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия

Сибирская язва может применяться в качестве биологического оружия, если массово выбрасывать споры заболевания, об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Чрезвычайно низка вероятность умышленного распространения спор, хотя возможна», - приводит его слова NEWS.ru.

По его словам, в таком случае злоумышленник должен работать в лаборатории, где изучают возбудителя.

В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Предварительные исследования у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву, не подтвердили наличие заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. Отмечается, что специалисты провели полный комплекс исследований и необходимые анализы.

Днем ранее губернатор Чувашии Олег Николаев рассказал о симптомах заражения сибирской язвой у третьего человека в республике.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Биологическое ОружиеЗаболеваниеСибирская Язва

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