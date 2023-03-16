В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой
На территории деревни Старое Акташево в Чувашии ввели ограничительные меры. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, сообщает РИА Новости.
Карантин вводится до особого распоряжения.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны», - говорится в тексте указа.
Сибирской язвой заразились двое жителей деревни Старое Акташево. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.
С заболевшими контактировали более 130 человек. Они находятся под постоянным наблюдением, сообщили НСН в пресс-службе главы региона.
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Выздоровели
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