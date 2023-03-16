В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Карантин вводится до особого распоряжения.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны», - говорится в тексте указа.

Сибирской язвой заразились двое жителей деревни Старое Акташево. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.

С заболевшими контактировали более 130 человек. Они находятся под постоянным наблюдением, сообщили НСН в пресс-службе главы региона.

