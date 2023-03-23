В Подмосковье не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов

Предварительные исследования у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву, не подтвердили наличие заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Отмечается, что специалисты провели полный комплекс исследований и необходимые анализы.

«Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — отметили в ведомстве.

Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, они находятся в изолированном боксе, чтобы исключить контакты.

Ситуацию контролируют Минздрав и Роспотребнадзор региона.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МинздравЗаболеваниеМосковская Область

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