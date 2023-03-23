В Подмосковье не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов
Предварительные исследования у двух пациентов, госпитализированных в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву, не подтвердили наличие заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Отмечается, что специалисты провели полный комплекс исследований и необходимые анализы.
«Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — отметили в ведомстве.
Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, они находятся в изолированном боксе, чтобы исключить контакты.
Ситуацию контролируют Минздрав и Роспотребнадзор региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник
- Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни
- Мишустин назвал российскую продовольственную безопасность одной из самых надежных в мире
- МИД России заявил, что ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС
- Протестующие в Париже заблокировали аэропорт
- В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Мишустин заявил о полном восстановлении Крымского моста после теракта
- Мишустин: Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
- В Подмосковье не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов
- В Госдуме предложили снизить ставку по ипотеке до 2% для всех многодетных семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru