Мурашко заявил, что коронавирус может осложнить течение беременности
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 18 января на конгрессе по репродуктивной медицине заявил, что коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности, единственным способом защититься от негативных последствий болезни является вакцинация.
По его словам, полученные данные на сегодняшний день говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин.
Ранее директор департамента андеррайтинга розничного страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России есть недорогие и удобные страховки, покрывающие как вакцинацию от коронавируса, так и само заболевание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru