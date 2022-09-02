Мурашко: в России прогнозируется рост заболеваемости COVID-19
В России в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает «РИА Новости».
По его словам, с началом учебного года на протяжении последних лет наблюдалось увеличение числа инфицированных.
Министр отметил, что необходимо усилить профилактические меры для защиты от COVID-19.
Он считает, что родителям следует осматривать детей перед отправлением в школу. Кроме того, он порекомендовал организовать в учебных заведениях «утренний фильтр» — осмотр детей на наличие симптомов гриппа или других болезней
«Эта мера поможет предотвратить распространение инфекции», - добавил Мурашко.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступлением холодов увеличится число смертей от COVID-19.
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