Мурашко: в России прогнозируется рост заболеваемости COVID-19

В России в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает «РИА Новости».

По его словам, с началом учебного года на протяжении последних лет наблюдалось увеличение числа инфицированных.

Министр отметил, что необходимо усилить профилактические меры для защиты от COVID-19.