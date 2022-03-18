Собянин рассказал о первых мерах поддержки производителей лекарств

На встрече с представителями крупных фармацевтических компаний градоначальник обсудил вопросы развития отрасли, а также импортозамещение в условиях санкционного давления. Он отметил, что в столице действует система поддержки промышленности, в том числе присвоение статусов промышленных комплексов и особых экономических зон.

«Работают меры субсидирования закупки оборудования, технологий, льготные кредиты... реализована программа офсетных сделок, когда мы гарантируем бизнесу закупки... договариваемся с поставщиками, чтобы они... разворачивали импортозамещающие производства на территории Москвы», - пояснил мэр.

Собянин рассказал, что уже принято решение о докапитализации Фонда поддержки развития промышленности до 10 млрд рублей.

Мэр добавил, что в рамках поддержки производителей лекарств, обсуждается субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий, планируется расширить программы клинических исследований, рассматривается возможность заключения долгосрочных контрактов на базе офсетных сделок.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2023 года продлеваются предельные сроки легализации проведенных перепланировок нежилых помещений в жилых домах.