Росздравнадзор: Проблем с лекарствами в России нет
Производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
По ее словам, в ходе совещания они заявили, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов сейчас они не видят.
Самойлова отметила, что те лекарства, которых сейчас нет в аптеках, есть у производителей, вскоре они появятся в продаже.
В Минздраве ранее предупредили россиян о звонках мошенников с призывом скупать лекарства из-за якобы будущего дефицита препаратов. В ведомстве отметили, что подобные сообщения направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке.
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