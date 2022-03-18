Росздравнадзор: Проблем с лекарствами в России нет

Производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, в ходе совещания они заявили, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов сейчас они не видят.