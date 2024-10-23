Мурашко: В мире происходит рост биологических угроз из-за изменения патогенов
Рост биологических угроз, которые связаны с изменением форм и свойств патогенов, а также с распространением новых инфекций, наблюдается во всем мире. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, большие надежды по обеспечению биологической безопасности возлагаются на кадровый потенциал специалистов медико-профилактического профиля. Мурашко отметил, что необходимо повысить готовность медицинских организаций к реагированию и эффективным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера.
Министр подчеркнул, что важную роль в системе защиты населения от инфекционных болезней имеет вакцинопрофилактика. С помощью вакцинации удалось в сотни и тысячи раз снизить заболеваемость, в частности, коклюшем, дифтерией и корью, добавил он.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН отметил, что вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru