Мурашко: Отечественные препараты для генной терапии уже проходят испытания

Также Мурашко сообщил, что в России получила отражение на практике и сфера клеточных технологий регенерации. Кроме того, РФ активно продвигает радиофармацевтику в мире и является поставщиком большинства изотопов для других стран, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают лекарство от болезни Альцгеймера и потери памяти. Ученые считают, что лекарство будет полезно при первых симптомах Альцгеймера. Препарат может сильно замедлить процессы нейродегенерации, передает «Радиоточка НСН».

