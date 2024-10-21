Мурашко: Отечественные препараты для генной терапии уже проходят испытания

Ряд российских препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в стране, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, генная терапия орфанных заболеваний сегодня «уже вошла в практику». Министр отметил, что это не только спинальная мышечная атрофия, а также ряд других направлений, «по которым мы движемся».

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Также Мурашко сообщил, что в России получила отражение на практике и сфера клеточных технологий регенерации. Кроме того, РФ активно продвигает радиофармацевтику в мире и является поставщиком большинства изотопов для других стран, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают лекарство от болезни Альцгеймера и потери памяти. Ученые считают, что лекарство будет полезно при первых симптомах Альцгеймера. Препарат может сильно замедлить процессы нейродегенерации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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