Мурашко: «Спутник V» не влияет на течение онкологического заболевания
Клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» доказали, что препарат не оказывает влияния на течение онкологического заболевания. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, медики из разных европейских стран рекомендуют пациентам, получившим иммунную терапию, делать дополнительные курсы вакцинации, чтобы сформировался наиболее полноценный иммунитет.
«Вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима», - приводит ТАСС слова Мурашко.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину как по объективным, так и по политическим причинам.
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