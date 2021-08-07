Мурашко считает третью волну коронавируса более агрессивной
По мнению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, третья волна коронавируса более агрессивна. Она быстрее распространяется из-за изменений штамма инфекции, сообщает ТАСС.
Мурашко отмечает большую контагиозность «дельта»-штамма. Он обратил внимание на то, что у заразившихся сокращается инкубационный период вируса и период до развития тяжелых осложнений.
«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», — цитирует министра Газета.ru.
Министр рекомендовал обратиться к врачу в первые сутки при появлении специфических симптомов.
Доля суперраспространителей коронавирусной инфекции, заражающих вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может превышать 80%. Об этом заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru