Мурашко считает третью волну коронавируса более агрессивной

Мурашко отмечает большую контагиозность «дельта»-штамма. Он обратил внимание на то, что у заразившихся сокращается инкубационный период вируса и период до развития тяжелых осложнений.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», — цитирует министра Газета.ru.

Министр рекомендовал обратиться к врачу в первые сутки при появлении специфических симптомов.

Доля суперраспространителей коронавирусной инфекции, заражающих вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может превышать 80%. Об этом заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.



