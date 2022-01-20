Мурашко призвал региональные власти вовремя вводить ограничения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал региональные власти своевременно принимать решение о ковидных ограничениях, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это позволит минимизировать распространение COVID-19 и не увеличивать нагрузку на систему здравоохранения.

«Максимальное количество коек, которое мы разворачивали в осенний период... более 305 тысяч, система работала с максимальным напряжением», - подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что в текущих условиях также важно поведение граждан, которым следует соблюдать масочный режим и не посещать массовые мероприятия.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент массовая изоляция не нужна, однако руководителям организаций необходимо перевести на удалённую работу непривитых граждан с противопоказаниями к вакцинации.

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Фото: minzdrav.gov.ru
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