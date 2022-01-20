Действие QR-кодов приостановили в Курганской области
Оперативный штаб Курганской области объявил, что в регионе с 20 января до 1 февраля приостанавливается действие QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров.
В сообщении говорится, что послабление касается также заведений общепита, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры и спорта. Также QR-код или справка о вакцинации или перенесённом коронавирусе не потребуется при оказании бытовых и гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций.
В оперштабе пояснили, что решение было принято «в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19», при этом масочный режим и прочие противоэпидемические меры продолжают действовать.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 20 января отменил в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru