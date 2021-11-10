Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <...> сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

В то же время Мурашко подчеркнул, что не призывает к каким-либо «резким движениям», а говорит о том, чтобы медики были «более продвинутыми», пишет RT.

Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медиков и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации».

