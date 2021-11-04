СМИ: Росздравнадзор поручил выявлять медиков-антипрививочников

Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медработников и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на письмо ведомства.

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В службе по надзору в сфере здравоохранения отметили, что информацию об антипрививочниках необходимо передавать в прокуратуру и региональные следственные органы, пишет RT. В течение трех дней после направления жалобы правоохранителям территориальное управление Росздравнадзора должно письменно сообщить о передаче информации в федеральное ведомство, отмечает Ura.ru.

Согласно Уголовному кодексу, за публичное распространение «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а также распространение «заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРосздравнадзор
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