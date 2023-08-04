Мурашко: поставки вакцин от гриппа начнутся уже в августе
В России началась подготовка к осеннему подъему заболеваемости гриппом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко по итогам посещения одной из больниц в Омске, передает ТАСС.
По его словам, уже заключены контракты на поставки противогриппозных вакцин, которые начнутся уже в этом месяце.
«Все разнарядки на поставку уже даны, и первые - это северные регионы», - отметил министр.
Согласно рекомендации Роспотребнадзора вакцинировать от гриппа осенью следует до 60% жителей каждого региона страны.
Ранее Эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал НСН, что в России разработали актуальную вакцину от гриппа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru