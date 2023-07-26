Более 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа

На карантин из-за птичьего гриппа закрыли 36 деревень в Череповецком районе Вологодской области. Об этом сообщил первый замруководителя администрации района Антон Акулинин, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на выезде из района действует три контрольно-пропускных пункта.

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Ранее власти Вологодской области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинской птицефабрики в Череповецком районе из-за вспышки птичьего гриппа. Отмечалось, что изъятию и уничтожению подлежит все поголовья птицы на этой территории.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявлял, что в случае попадания гриппа на какое-то производство всех птиц забивают, чтобы минимизировать риски, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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