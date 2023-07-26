Более 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа

На карантин из-за птичьего гриппа закрыли 36 деревень в Череповецком районе Вологодской области. Об этом сообщил первый замруководителя администрации района Антон Акулинин, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на выезде из района действует три контрольно-пропускных пункта.