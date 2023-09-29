Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах пациентам из групп риска
Пациентам из групп риска по COVID-19 следует носить маски в общественных местах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».
Он отметил, что граждане с хроническими заболеваниями должны заботиться о своем здоровье, не посещать места с большим скоплением людей без масок. В случае плохого самочувствия необходимо остаться дома и изолироваться, напомнил Мурашко.
Он подтвердил, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, наблюдается «определенный подъем заболеваемости». При этом течение болезни не обладает агрессивным форматом развития, а госпитализаций небольшое количество.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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