Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах пациентам из групп риска

Пациентам из групп риска по COVID-19 следует носить маски в общественных местах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».

Он отметил, что граждане с хроническими заболеваниями должны заботиться о своем здоровье, не посещать места с большим скоплением людей без масок. В случае плохого самочувствия необходимо остаться дома и изолироваться, напомнил Мурашко.

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Он подтвердил, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, наблюдается «определенный подъем заболеваемости». При этом течение болезни не обладает агрессивным форматом развития, а госпитализаций небольшое количество.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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