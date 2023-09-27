Попова заявила, что оснований для возвращения масочного режима нет

Сегодня в России уровень заболеваемости COVID-19 и структура тяжести не дают оснований для повсеместного возвращения масочного режима и прочих ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило агентство РИА Новости.

Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области

При этом отмечается, что локальные ограничения могут вводиться в отдельных профессиональных группах. Прежде всего, это сотрудники социальных и медицинских учреждений.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАнна Попова

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