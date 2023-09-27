Попова заявила, что оснований для возвращения масочного режима нет

При этом отмечается, что локальные ограничения могут вводиться в отдельных профессиональных группах. Прежде всего, это сотрудники социальных и медицинских учреждений.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

