Попова заявила, что оснований для возвращения масочного режима нет
Сегодня в России уровень заболеваемости COVID-19 и структура тяжести не дают оснований для повсеместного возвращения масочного режима и прочих ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило агентство РИА Новости.
При этом отмечается, что локальные ограничения могут вводиться в отдельных профессиональных группах. Прежде всего, это сотрудники социальных и медицинских учреждений.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru