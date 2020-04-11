Мурашко огорчился из-за недисциплинированности россиян во время самоизоляции

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса направлены на уменьшение нагрузки на медицинские организации и на снижение числа заболевших. Однако, он считает, что серьезность положения осознала лишь часть россиян. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

По мнению главы Минздрава РФ, граждане страны не до конца понимают необходимость соблюдения режима самоограничения, введенного из-за распространения COVID-19.

«Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», - пояснил Мурашко.