Мурашко огорчился из-за недисциплинированности россиян во время самоизоляции
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса направлены на уменьшение нагрузки на медицинские организации и на снижение числа заболевших. Однако, он считает, что серьезность положения осознала лишь часть россиян. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.
По мнению главы Минздрава РФ, граждане страны не до конца понимают необходимость соблюдения режима самоограничения, введенного из-за распространения COVID-19.
«Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», - пояснил Мурашко.
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Решение о необходимости дополнительных мер ограничений Минздрав примет по результатам анализа ситуации на уходящей недели.
«К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер», - пояснил глава Минздрава.
Он также рекомендовал россиянам пользоваться для повышения иммунитета не столько подорожавшими лимонами и имбирем, сколько препаратами направленного действия. По словам Мурашко, «Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал несколько условий, которые помогут надзорным органам и властям в целом приблизить победу над коронанавирусом.
«Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам – прим. НСН) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет», - сказал эксперт.
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