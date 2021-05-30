Мурашко назвал условие, при котором коронавирус уйдет из страны

Об этом российский министр заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мурашко напомнил о тяжелом течении заболевании COVID-19 у многих людей, а также о том, что оно «подчас бывает смертельным».

«Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — цитирует главу министерства РИА Новости.

Ранее бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня.

«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.

