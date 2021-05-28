Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19
Переболевшим коронавирусной инфекцией следует сделать прививку от коронавирусной инфекции через несколько месяцев после болезни. С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор. Специалисты подчеркнули, что у людей, которые перенеси COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, однако пока достоверно неизвестно, как долго он обеспечивает защиту, пишет RT.
Между тем, ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавирусной инфекции. По его мнению, сделать прививку от COVID-19 следует сейчас. Он подчеркнул, что в летний период с наступлением сезона отпусков и каникул люди начнут больше путешествовать, а это значит, что и число контактов в это время увеличится, сообщает радио Sputnik.
А ранее с призывом сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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