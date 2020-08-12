Мурашко назвал сроки выпуска российской вакцины от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет выпущена в течение двух недель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире сделала вакцину от коронавируса.
По словам министра, сейчас вакцина проходит контроль качества.
«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата», - сказал министр. Он отметил, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и группы риски.
Ранее в ВОЗ заявили, что хотят проверить российскую вакцину от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru