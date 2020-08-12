Мурашко назвал сроки выпуска российской вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет выпущена в течение двух недель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире сделала вакцину от коронавируса.

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По словам министра, сейчас вакцина проходит контроль качества.

«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата», - сказал министр. Он отметил, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и группы риски.

Ранее в ВОЗ заявили, что хотят проверить российскую вакцину от коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусМинздрав
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