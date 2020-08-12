Мурашко назвал сроки выпуска российской вакцины от COVID-19

По словам министра, сейчас вакцина проходит контроль качества.

«В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата», - сказал министр. Он отметил, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и группы риски.

Ранее в ВОЗ заявили, что хотят проверить российскую вакцину от коронавируса.







