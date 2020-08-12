ВОЗ хочет проверить российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Но представители Всемирной организации здравоохранения не доверяют данным об исследованиях вакцины, поэтому в ближайшее время собираются проверить ее лично.

В ВОЗ отметили, что исследования подобной вакцины должны проводиться в несколько этапов. Сотрудники ВОЗ спланируют сами проанализировать все данные о вакцине и ее испытаниях. Организaция ведет переговоры с российскими влaстями и исследовaтелями, чтобы приступить к проверке.