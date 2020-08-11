Россия запустила «Sputnik V». V значит вакцина от коронавируса

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса, - сообщил президент Владимир Путин. По его словам, препарат работает эффективно, формируя устойчивый иммунитет. Сомневаться в этих словах не приходится, поскольку вакцина прошла, возможно, самое главное для президента испытание: одна из его дочерей сделала такую прививку, приняв участие в эксперименте, - рассказал Путин. С его слов, после прививки у дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все». Высокую эффективность и безопасность первой вакцины от коронавируса подтвердил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Отложить регистрацию вакцины призывали некоторые фармацевтические компании, указывая, что качество препарата еще неизвестно. Однако главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на это возражал, что исследования проводятся с соблюдением всех международных стандартов, а потому оснований откладывать регистрацию нет.

Принцип действия новой вакцины от коронавируса описан на специально созданном сайте www.sputnikvaccine.com. Она создана по технологии использования векторов на базе аденовирусов человека. Вектор – это вирус, лишенный гена размножения, поэтому он не представляет опасности заражения для организма, но может использоваться для транспортировки в клетку генетического материала из другого вируса, против которого делается вакцина. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов и в обычном состоянии вызывающие острые респираторные вирусные инфекции, стали наиболее часто используемыми вирусами для создания векторов. В процессе создания вакцины ген, кодирующий S-белок шипа коронавируса, встраивается в аденовирусный вектор и заставляет иммунную систему вырабатывать антитела к инфекции.

С момента регистрации вакцины начинается третья фаза испытаний, - сообщил, в свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, в течение месяца будут привиты десятки тысяч добровольцев, исследования пройдут в том числе за рубежом, в частности, в ОАЭ и Саудовской Аравии. РФПИ, по словам его главы, получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. Россия в сотрудничестве с зарубежными партнерами уже готова производить свыше 500 млн доз вакцины в год, - отметил Дмитриев. Международное название вакцины от коронавируса – «Sputnik V». «Как Россия когда-то запустила первый спутник, так и вакцина - наш первый шаг», - объяснил г-н Дмитриев выбор названия для препарата.

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре, - доложил президенту глава РФПИ. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории. Вместе с тем, Владимир Путин распорядился проводить вакцинацию граждан от коронавируса только на добровольной основе: «Это должно быть сделано исключительно добровольно», - заявил глава государства.

