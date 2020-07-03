Мурашко назвал «самые верные» данные о смертях медиков от коронавируса в России

В России от коронавируса с начала пандемии скончались 40 врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты, передает «Интерфакс». При этом Мурашко отметил, то есть также случаи, по которым сейчас ведется расследование.