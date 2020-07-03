Мурашко назвал «самые верные» данные о смертях медиков от коронавируса в России
В России от коронавируса с начала пандемии скончались 40 врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава ведомства назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты, передает «Интерфакс». При этом Мурашко отметил, то есть также случаи, по которым сейчас ведется расследование.
В мае журналисты «Медиазоны», изучив «Список памяти» с именами умерших медицинских работников, составленный российскими врачами, сделали вывод, что в стране скончались не менее 186 человек.
За последние сутки в России умерли 176 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии скончались 9859 человек, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru