Определено подтвержденное число умерших медиков с COVID-19

Среди медиков, заразившихся новым коронавирусом, скончались не менее 186 человек. Такой подсчёт сделали журналисты «Медиазоны», они изучили «Список памяти» с именами умерших медицинских работников, составленный российскими врачами. Мартиролог был проверен на достоверность по официальным сообщениям властей разных уровней, средств массовой информации, оперативных штабов, а также родственников.

По данным на 18 мая в списке значилось 222 фамилии, работа 19-и из них не была напрямую связана с заражёнными коронавирусом. Из остальных 203 упомянутых случаев факт смерти получилось подтвердить у 165 человек. Еще 38 имен пришлось исключить из подтверждённых, поскольку они был зафиксированы только в этом списке.

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Кроме того, издание обнаружило еще восемь смертельных случаев среди медиков, не отмеченных в «Списке памяти», а также добавило 13 новых погибших в Дагестане.

Таким образом, оказалась подтверждённой смерть 186 работников здравоохранения. Из этих случаев 2/3 приходятся на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Дагестан.

Среди умерших с диагнозом COVID-19 было 18 хирургов, 15 терапевтов, 11 анестезиологов-реаниматологов, 38 медсестер и медбратьев, 14 санитарок, 13 фельдшеров и 12 водителей скорой.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СмертьМедикиКоронавирус
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