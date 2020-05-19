Определено подтвержденное число умерших медиков с COVID-19

Среди медиков, заразившихся новым коронавирусом, скончались не менее 186 человек. Такой подсчёт сделали журналисты «Медиазоны», они изучили «Список памяти» с именами умерших медицинских работников, составленный российскими врачами. Мартиролог был проверен на достоверность по официальным сообщениям властей разных уровней, средств массовой информации, оперативных штабов, а также родственников.

По данным на 18 мая в списке значилось 222 фамилии, работа 19-и из них не была напрямую связана с заражёнными коронавирусом. Из остальных 203 упомянутых случаев факт смерти получилось подтвердить у 165 человек. Еще 38 имен пришлось исключить из подтверждённых, поскольку они был зафиксированы только в этом списке.