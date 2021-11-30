Мурашко назвал число вакцинированных от ковида россиян

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ он отметил, что общее число вакцинированных от COVID-19 в России превысило 70 млн человек.

Также глава Минздрава уточнил, что вакцинацию прошли порядка 56% россиян старше 60 лет.

«В структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет. Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу, та категория, которая болеет тяжелее всего», - подчеркнул Мурашко.

Также министр призвал сохранять темпы вакцинации в стране.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса «омикрон».

