Мурашко назвал число вакцинированных от ковида россиян
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за прошедшую неделю вакцинировались почти 3 млн россиян, сообщает ТАСС.
На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ он отметил, что общее число вакцинированных от COVID-19 в России превысило 70 млн человек.
Также глава Минздрава уточнил, что вакцинацию прошли порядка 56% россиян старше 60 лет.
«В структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет. Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу, та категория, которая болеет тяжелее всего», - подчеркнул Мурашко.
Также министр призвал сохранять темпы вакцинации в стране.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса «омикрон».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru